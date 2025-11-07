В Крыму с 1 января начнут работу отделения Росреестра и Роскадастра

Напомним, 1 ноября глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому Государственный комитет по регистрации и кадастру РК будет упразднен с 1 января 2026 года. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией ведомства, будет осуществляться за счет средств бюджета Крыма.

По словам Анюхиной, данный переход не отразится на качестве оказываемых крымчанам услуг.

С 1 января 2026 года на территории Республики Крым будут созданы два новых органа: территориальное управление Росреестра по Республике Крым и территориальный филиал Роскадастра. Данные органы будут правопреемниками всех полномочий и функций, которые осуществляет госкомрегистр. Данные мероприятия ни в коем случае не должны отразиться на качестве услуг по регистрации недвижимости, которые осуществляются на сегодняшний день, — сказала вице-премьер Крыма.

Она добавила, что власти уже длительное время работают над тем, чтобы переход был «бесшовным» и абсолютно незаметным для населения.

Трудовой коллектив госкомрегистра РК сохранится и будет переведен в штат данных федеральных структур, им также передадут помещения ликвидируемого госкомитета, добавила она.

Для всех категорий заявителей все останется на прежнем уровне, изменится только наименование органа, — подчеркнула вице-премьер республики.

источник: РИА Новости Крым