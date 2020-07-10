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В Крыму с 13 июля стартует «EXTREME Крым 2020» – одно из самых ярких событий для молодежи страны

В Крыму с 13 июля стартует «EXTREME Крым 2020» – одно из самых ярких событий для молодежи страны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:17 10.07.2020

Мероприятие состоится на мысе Тарханкут с 13 по 31 июля.

Одно из самых ярких событий для молодежи страны — «EXTREME Крым 2020» стартует в Республике 13 июля текущего года. В этом году гостей и участников фестиваля ждет насыщенная программа. Так, с 13 по 18 июля состоится DANCE & MUSIC EXTREME КРЫМ. Танцевально-музыкальная неделя будет насыщена баттлами, вечеринками и мастер-классами. Любой желающий сможет принять участие в танцевальных активностях в стилях House Dance, Hip-Hop, Dancehall, Breaking и All Styles.

С 18 по 26 июля состоится спортивная неделя. Здесь спортсменов ждут соревнования по паркуру, мастер-классы и открытые тренировки по воркауту и стритлифтингу, серфингу и каякингу, кайтбордингу и виндсерфингу, а также йога, фитнес-тренировки и многое другое. Закончится вторая неделя захватывающим экстрим-шоу от ведущих российских спортсменов.

В завершении второй недели с 25 по 26 июля пройдет EXTREME RUSSIA WORLD GAMES. Российские топовые спортсмены готовят показательные шоу: это и спорт на воде, и велосипеды, и паркур, и прыжки с вышки.

Подробная программа размещена на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

В Крыму с 13 июля стартует «EXTREME Крым 2020» – одно из самых ярких событий для молодежи страны

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