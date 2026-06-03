В Крыму с 2014 года число субъектов МСП существенно выросло

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Республике Крым после воссоединения с Россией в 2014 года, выросло в три раза и превысило 280 тыс. благодаря мерам господдержки. Об этом на полях ПМЭФ (проводится 3-6 июня) сообщила ТАСС заместитель председателя Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Сегодня в нашем регионе зарегистрировано рекордное число субъектов МСП и самозанятых граждан — свыше 280 тысяч. За 12 лет этот показатель вырос более, чем в три раза, — сообщила она.

По словам Кивико, рост наблюдается и по итогам первого квартала 2026 года. Зарегистрировано 90 997 субъектов МСП, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Число самозанятых составило 193 898 чел., что превышает показатель аналогичного периода 2025 года на 16,6%.

Вице-премьер отметила, что в регионе предприниматели и самозанятые пользуются всеми мерами поддержки.

К примеру, в Фонде микрофинансирования предпринимательства Республики Крым можно оформить микрозаем на сумму от 150 тыс. рублей под ставку от 8% годовых. Еще один инструмент — лизинг. Процентные ставки на предоставление лизинга являются фиксированными — 6% для предметов лизинга российского производства и 8% для предметов лизинга иностранного производства. Кроме того, в центре «Мой бизнес» предприниматели могут получить консультации по запуску и развитию своего дела, пройти обучение или повысить квалификацию сотрудников, а также получить помощь в подборе государственных мер поддержки.

С начала года Фонд микрофинансирования предпринимательства выдал микрозаймов на сумму более 348,26 млн руб. на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Лизинговая компания помогла в приобретении медицинского оборудования, специализированных транспортных средств, сельхозтехники на сумму 313,15 млн руб.

источник: ТАСС

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