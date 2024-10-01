В Крыму — с 23 по 29 сентября — жертвами дистанционных мошенников стали 60 граждан

неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка. На такую уловку попались 23 гражданина.

9 граждан поверили в то, когда неизвестный пишет в мессенджерах или соцсетях от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства.

Через ЗВОНКИ

Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕРВАТЬ РАЗГОВОР, КЛАДИТЕ ТРУБКУ.

В полицию обратились 30 граждан, которые пострадали от действий телефонных мошенников. Житель Керчи рассказал, что ему звонили неизвестные с разных номеров и представлялись сотрудниками Росфинмониторинга. Звонившие убедили мужчину, что на его счету происходят несанкционированные списания – нужно срочно отправить сбережения на «безопасный» счет. Торопя и запугивая заявителя, собеседники убедили его отправить около 2 миллионов 350 тысяч рублей. Позже керчанин понял, что пароля к новому счету не знает. Перезвонив по номерам, они оказались не доступны. Мужчина осознал, что стал жертвой телефонных аферистов.

19 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

На схему «Безопасный» счет также попалась жительница Ростова-на-Дону, обратившаяся в УМВД России по г. Ялте. Поверив якобы сотруднику правоохранительных органов, который позвонил заявительнице в мессенджере Вотсап, женщина перевела по указанным реквизитам 500 тысяч рублей.

Полицейским жительница Симферополя рассказала, что в сети Интернет нашла объявление о быстром заработке денежных средств через определенную платформу. Перейдя по ссылке, женщина оставила информацию о себе для связи. Позже в мессенджере Вотсап ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником фирмы, где женщина оставила заявку, и рассказал суть заработка – инвестиции в акции компании. Согласившись на предложение, заявительница отправила на указанный счет 330 тысяч 220 рублей в качестве стартового капитала. Спустя время, когда заявленный доход на карту не поступил, женщина перезвонила абоненту, но на другом конце провода никто не ответил.

Жительница Красногвардейского района поверила якобы оператору мобильной связи, который позвонил ей в мессенджере Вотсап и сообщил, что необходимо заключить договор о продлении работы сим-карты. Женщина согласилась и тогда «сотрудник» отправил на мобильный телефон заявительницы код, продиктовав который с ее счета списались денежные средства в размере 180 тысяч рублей.

Услышали по телефону такие слова?

– «неизвестные сейчас оформляют на вас кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и перевести свои средства на безопасный счет»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «срок действия договора на пользование услугами мобильного оператора истек…».

КЛАДИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 26 граждан.

В современном мире сеть Интернет – это уникальная среда, которая предоставляет множество возможностей для общения, обучения и развлечений. Однако, не стоит терять бдительность! Не доверяйте незнакомцам, предлагающим легкий или быстрый заработок. Если Вам пишет знакомый с просьбой о займе денег, стоит лично перезвонить ему и убедиться, что его аккаунт не взломан неизвестными. Приобретая вещь или услугу, убедитесь, что это не мошенники – оплачивайте товар после получения, покупайте только у проверенного человека, у которого покупали ранее сами или кто-то из знакомых.

Жители и жительницы Симферополя, Ленинского и Джанкойского районов обратились в полицию с заявлениями о мошенничествах. Все они рассказали, что в мессенджерах получили сообщения от знакомых с просьбами дать взаймы денежные средства. Не раздумывая, заявители согласились и отправили деньги на указанные реквизиты, а после узнали, что аккаунты приятелей были взломаны злоумышленниками.

Житель Симферополя рассказал полицейским, что хотел устроить сюрприз своей возлюбленной. В мессенджере Телеграм на одном из каналов мужчина увидел объявление о проведении романтических свиданий в кинотеатре. Связавшись с автором публикации, заявитель договорился о сделке и отправил по указанным реквизитам около 30 тысяч 500 рублей. Однако, после завершения операции перевода, «собеседник» перестал отвечать на сообщения. Симферополец пытался выяснить место и время проведения мероприятия, но все попытки были тщетны, на связь никто не выходил. Тогда мужчина понял, что попался на фейковое объявление.

В полицию Симферополя обратился местный житель. Он рассказал полицейским, что через интернет-сервис бесплатных объявлений с ним связался парень, который предложил заявителю сотрудничество в поставке строительных материалов. Симферополец согласился и в качестве аванса отправил «партнеру» 7 тысяч рублей. Однако в указанный срок товар доставлен не был, а новоиспеченный компаньон перестал выходить на связь.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

4 гражданина попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения

Жительница Феодосии рассказала, что в мессенджере Вотсап ей позвонил неизвестный и представился сотрудником компании. Звонивший предложил женщине удаленно зарабатывать через биржу предприятия. Заявительница согласилась и по указанию собеседника установила на свой мобильный телефон приложение, где ввела реквизиты своей банковской карты якобы для того, чтобы на нее начислялась полученная прибыль. Однако, после установки программы на телефон женщины поступило СМС-сообщение о списании денежных средств в размере более 323 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым