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В Крыму Госавтоинспекция провела мероприятия «Нетрезвый водитель»
Фото: ГИБДД

В Крыму с 24 по 30 декабря — оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 19:29 23.12.2021

На территории Республики Крым оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» будет проводится в целях усиления работы по профилактике и предупреждению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, способствующих совершению автоаварий с тяжкими последствиями, выявления и привлечения к ответственности водителей, являющихся злостными нарушителями, лиц управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течении года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. Уважаемые участники дорожного движения! Просим Вас, сообщать о лицах, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения по телефону дежурной части УГИБДД МВД по Республике Крым (3652) 668-700 или 102, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

 

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В Крыму с 24 по 30 декабря - оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

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