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В у с 27 по 31 мая пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Уклонист»

В Крыму с 27 по 31 мая пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Уклонист»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 16:59 24.05.2024

С 27 по 31 мая на территории Республики Крым сотрудники полиции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Уклонист», направленное на выявление лиц, уклоняющихся от исполнения обязанности пройти курс наркореабилитации.

Как напомнили в МВД по РК, основной целью Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной Указом Президента РФ, является сокращение немедицинского потребления наркотиков, а также масштабов негативных последствий их незаконного оборота для жизни и здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.

Одним из способов сократить немедицинское потребление запрещенных веществ является стимулирование больных наркоманией к лечению и реабилитации. Задача полицейских – побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, к прохождению профилактических мероприятий, — отметили в МВД по РК.

Стражи порядка напоминают, что Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в действующее антинаркотическое законодательство внесены изменения, которые должны подтолкнуть наркопотребителей к участию в специальных программах наркореабилитации. Внесенные изменения позволили судьям при рассмотрении уголовных дел, а также дел об административных правонарушениях возлагать на лиц, признанных больными наркоманией либо потребляющих наркотические средства, обязанность пройти такой избавления от наркомании.

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Полиция Крыма разъясняет:

Лица, в отношении которых судом возложена обязанность о прохождении диагностики и лечения, обязаны обратиться в медицинскую организацию для её исполнения. За уклонение от исполнения возложенной обязанности законодатель предусмотрел административную ответственность по ст 6.9.1 «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 30 суток.

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