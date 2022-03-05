В Крыму с 5 по 8 марта силы и средства МЧС России — в режиме повышенной готовности

С 5 по 8 марта силы и средства МЧС России переводятся в режим повышенной готовности. В рамках празднования Международного женского дня ведомством будет обеспечена безопасность организации и проведения всех праздничных мероприятий.

В Крыму для обеспечения безопасности населения и контроля за устойчивостью систем жизнеобеспечения, а также реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в готовности находится группировка сил и средств РСЧС в составе 2198 человек и 850 единиц техники, из них от МЧС России 319 человек личного состава и 82 единицы техники. Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает родителям о детской безопасности. Расскажите детям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Соблюдайте правила обращения с электроприборами и печным оборудованием, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Основные рекомендации по безопасности можно найти на официальном интернет-портале ГУ МЧС России по Республике Крым в рубрике «Рекомендации населению». В случае происшествия или чрезвычайной ситуации, а также если нужна помощь вам или окружающим, звоните по телефону 101 или 112.

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