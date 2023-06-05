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В Крыму с 8 июня стартует «Неделя русской сказки»

В Крыму с 8 июня стартует «Неделя русской сказки»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Театры Крыма 13:17 05.06.2023

Спектакли представят артисты Крымского академического театра кукол.

Крымский академический театр кукол в рамках участия в XVI Международном фестивале «Великое русское слово» проведет традиционное мероприятие «Неделя русской сказки». С 8 по 11 июня театр открывает двери в волшебную страну, где самых маленьких зрителей ждут любимые герои.

8 июня спектакль «Ладушки-ладушки» передаст незабываемую атмосферу русского фольклора и представит знакомые с пеленок сказочные сюжеты с живым, доверительным общением с ребенком, теплым и уютным, как мамины колыбельные или бабушкины сказки.

9 июня откроется волшебный сундучок и оживет любимая сказка всех малышей «Машенька и Медведь». Добрый спектакль раскрывает богатство русской души, ее уникальную способность к состраданию.

Моноспектакль по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди» 10 июня доведет до зрителей простые, но такие важные в современном мире истины и накопленную веками житейскую мудрость.

Постановка «Клочки по закоулочкам» 11 июня расскажет, как помочь детям поверить в справедливость, стать добрыми, смелыми и отзывчивыми героями в своей жизни.

Лучший опыт, народные традиции и обычаи вобрали в себя русские сказки, чтобы от поколения к поколению передавать их многовековую мудрость. Только народ, не утративший своих корней и национального самосознания, способен творить, созидать и успешно строить будущее, — подчеркивают организаторы «Недели русской сказки» в Крыму.

В Крыму с 8 июня стартует «Неделя русской сказки»

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