В Крыму с июня по сентябрь проезд в общественном транспорте на 8 рублей дешевле, но при оплате смартфоном

Акция платежной системы «Мир» действует в Крыму и Севастополе.

С 1 июня каждая поездка в общественном транспорте Крыма и Севастополя по карте «Мир», загруженной в смартфон, будет стоить на 8 рублей дешевле. Предложение российской платежной системы действует четыре месяца – до 30 сентября 2023 года.

Чтобы воспользоваться скидкой, карту «Мир» предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android через один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC-функцию).

Акция распространяется на поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые оборудованы терминалами для бесконтактной оплаты проезда и участвующих в акции. Кроме того, скидка предоставляется при оплате проезда на катерах в Севастополе «Графская пристань – Северная», «Радиогорка – Артиллерийская бухта» и «Графская пристань – Троицкая», — уточнили в министерстве транспорта Крыма.

Узнать, как подключить свою карту «Мир» к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте www.mironline.ru или обратившись в банк, выпустивший карту.

Оплата проезда в одно касание – это удобно, безопасно и выгодно. Для удобства пассажиров к проекту присоединились и активно работают крупные крымские перевозчики во всех городах и районах Республики Крым, − отметил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

С полными правилами акции и перечнем маршрутов, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

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