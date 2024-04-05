В Крыму с начала года единое пособие назначили родителям 72 тысяч детей

Выступая с отчетом о работе Правительства России в 2023 году, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки для семей с детьми, в том числе – о едином пособии.

По поручению Президента развиваем целостную систему поддержки – с момента беременности женщины, рождения ребёнка и на всех этапах его взросления – до 17 лет. С января прошлого года мы, вы знаете, запустили единое пособие, которое предоставляется каждый месяц исходя из положения конкретной семьи. Оно было назначено почти на 11 миллионов детей. И примерно 400 тысячам будущих мам, – рассказал Михаил Мишустин.

Он также отметил, что правительство стремится сделать получение поддержки простым, удобным, быстрым, на основании только одного заявления либо автоматически.

В Крыму с начала года единое пособие установлено родителям 72 970 детей в возрасте до 17 лет и 1616 будущим мамам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности.

Всего по итогам 2023 года Отделение Социального фонда России по Республике назначило единое пособие родителям 179,2 тысячи детей и 6 тысячам беременных женщин, – сообщили в региональном отделении СФР.