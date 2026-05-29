В Крыму с начала года на развитие ключевых сфер жизни направили более 46 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:16 29.05.2026

В Крыму растет размер государственной поддержки ключевых сфер жизни региона. Такое заявление сделал Глава Республики Крым. Как уточнил Сергей Аксёнов, с начала 2026 года на образование, здравоохранение, социальную защиту, спорт, культуру и молодежную политику из бюджета республики направлено 46,7 млрд рублей, что на 16,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, на образование выделено свыше 18 млрд рублей – рост более чем на 22 %.

При этом 71 % средств ушел напрямую в муниципалитеты, на зарплаты педагогов и нужды школ. Отдельно профинансированы премии за классное руководство и, что очень важно, бесплатное горячее питание для учеников младших классов, – отметил Глава республики.

Вместе с тем объемы финансирования здравоохранения превысили 14 млрд рублей – почти на 3 % выше прошлогоднего показателя. Около 1,9 млрд рублей направлено на льготные лекарства, включая обеспечение больных онкологией и диабетом. Полностью закрыты обязательства по страховым взносам за неработающее население.

Расходы на социальную политику составили 12,3 млрд рублей. Значительная часть этой суммы направлена на поддержку семей с детьми и помощь льготным категориям граждан, соответственно 2,8 и 7,6 млрд рублей.

На развитие культуры, спорта, а также на молодежную политику из бюджета выделено в общей сложности 2,3 млрд рублей. При этом объемы финансирования отрасли культуры увеличены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем на 18 %. Порядка 110 млн рублей составили расходы на массовый спорт, почти 200 млн рублей – на молодежные проекты.

Сергей Аксёнов резюмировал:

Несмотря на серьезные вызовы, бюджет Крыма сохраняет социальную направленность. Все обязательства государства перед крымчанами выполняются в полном объеме.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

