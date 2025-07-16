Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму с начала года на воде погибли шестеро взрослых и двое детей
Новости Республики
В Крыму с начала года на воде погибли шестеро взрослых и двое детей
фото: pikist.com

В Крыму с начала года на воде погибли шестеро взрослых и двое детей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:12 16.07.2025

В Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Александр Зраенко.

С начала года на водных объектах Республики Крым произошло 16 происшествий, погибли восемь человек, в том числе двое детей, — сказал он.

По словам Зраенко, среди погибших детей – 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище на минувшей неделе.

Также с начала года на воде были спасены 16 человек, аварий с маломерными судами не допущено.

Узнайте больше:  КФУ выиграл грант на реализацию археологического проекта

Причинами происшествий в море чаще всего становилось купание в запрещенных и непредназначенных для этого местах, заход в воду в состоянии алкогольного опьянения и катание на сап-досках в шторм, уточнил государственный инспектор.

Кроме того, в этом году людей более 70 раз уносило в открытое море на сап-бордах.

Зраенко призвал туристов отдыхать только на официальных пляжах. Их в Крыму в этом году 352, на берегу дежурят более 1050 матросов-спасателей.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x