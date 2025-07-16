В Крыму с начала года на воде погибли шестеро взрослых и двое детей

С начала года на водных объектах Республики Крым произошло 16 происшествий, погибли восемь человек, в том числе двое детей, — сказал он.

По словам Зраенко, среди погибших детей – 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище на минувшей неделе.

Также с начала года на воде были спасены 16 человек, аварий с маломерными судами не допущено.

Причинами происшествий в море чаще всего становилось купание в запрещенных и непредназначенных для этого местах, заход в воду в состоянии алкогольного опьянения и катание на сап-досках в шторм, уточнил государственный инспектор.

Кроме того, в этом году людей более 70 раз уносило в открытое море на сап-бордах.

Зраенко призвал туристов отдыхать только на официальных пляжах. Их в Крыму в этом году 352, на берегу дежурят более 1050 матросов-спасателей.

источник: РИА Новости Крым