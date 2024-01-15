В Крыму с начала года произошло семь автопожаров

В Крыму с начала года произошло семь пожаров, связанных с возгоранием автомобилей. Самая распространенная причина – короткое замыкание электропроводки.
Автомобиль – это настоящий «склад легковоспламеняющихся материалов». Он выгорает полностью за 4 — 6 минут. Поэтому, оказавшись в машине, охваченной огнем, нужно как можно быстрее покинуть место происшествия и отойти на безопасное расстояние на 10–15 метров, так как при возгорании автомобиля может последовать взрыв бензобака, – отмечают крымские огнеборцы. — Пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности его владельца, от соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, немаловажным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя в автомобиле.
Специалисты ГУ МЧС России по РК советуют:
— В случае пожара важно сохранять спокойствие. Необходимо остановить автомобиль на обочине дороги, подальше от людей, других автомобилей, зданий и построек.
— Затем нужно выключить двигатель, высадить пассажиров, установить ручной тормоз и забрать документы из машины.
— Важно помнить, что нельзя находиться в салоне более чем 90 секунд.
— Если дым идёт из-под капота автомобиля, открывайте его осторожно из-за опасности возгорания от притока кислорода. В этом случае следует тушить огонь только порошковым огнетушителем.
— Если не удается открыть капот, можно направить струю огнетушителя снизу между двигателем и колесными нишами.
— Если огнетушитель пуст, а огонь не погашен, можно сбить пламя землей или песком.
— Если произошел пожар в электропроводке, следует отсоединить клеммы аккумулятора, если это возможно без риска получения ожогов.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.
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С тегами: МЧС России в Крыму