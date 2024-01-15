В Крыму с начала года произошло семь автопожаров

В Крыму с начала года произошло семь пожаров, связанных с возгоранием автомобилей. Самая распространенная причина – короткое замыкание электропроводки.

Автомобиль – это настоящий «склад легковоспламеняющихся материалов». Он выгорает полностью за 4 — 6 минут. Поэтому, оказавшись в машине, охваченной огнем, нужно как можно быстрее покинуть место происшествия и отойти на безопасное расстояние на 10–15 метров, так как при возгорании автомобиля может последовать взрыв бензобака, – отмечают крымские огнеборцы. — Пожарная безопасность автомобиля зависит от бдительности и ответственности его владельца, от соблюдения им правил и норм эксплуатации. Кроме того, немаловажным условием безопасности является наличие исправного огнетушителя в автомобиле.

Специалисты ГУ МЧС России по РК советуют:

— В случае пожара важно сохранять спокойствие. Необходимо остановить автомобиль на обочине дороги, подальше от людей, других автомобилей, зданий и построек.

— Затем нужно выключить двигатель, высадить пассажиров, установить ручной тормоз и забрать документы из машины.

— Важно помнить, что нельзя находиться в салоне более чем 90 секунд.

— Если дым идёт из-под капота автомобиля, открывайте его осторожно из-за опасности возгорания от притока кислорода. В этом случае следует тушить огонь только порошковым огнетушителем.

— Если не удается открыть капот, можно направить струю огнетушителя снизу между двигателем и колесными нишами.

— Если огнетушитель пуст, а огонь не погашен, можно сбить пламя землей или песком.

— Если произошел пожар в электропроводке, следует отсоединить клеммы аккумулятора, если это возможно без риска получения ожогов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.