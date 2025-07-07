В Крыму с начала года участниками программы «Земский доктор/фельдшер» стали более 20 специалистов

Среди участников программы – терапевты, педиатры, а также врачи узких специальностей – неврологи, кардиологи, урологи, хирурги, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи, и другие.

Наибольшее число новых кадров трудоустроены в Первомайскую и Красногвардейскую центральные районные больницы – по четыре специалиста. Три врача приступили к работе в Белогорской центральной районной больнице, два специалиста в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, по одному– в Алуштинской центральной городской больнице, Центральной городской больнице г. Армянска, Старокрымской районной больнице имени академика Н.М. Амосова, Евпаторийской городской больнице, Сакской и Советской районных больницах, а также Черноморской, Ленинской, Кировской, Красноперекопской, Бахчисарайской центральных районных больницах.

Напомним, что участники программы получают единовременные выплаты в размере 1 млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей для специалистов со средним медицинским образованием. Заключая договор, специалисты принимают на себя обязательства отработать в медицинской организации не менее 5 лет.

Всего в текущем году по программе «Земский доктор/фельдшер» в Республике Крым планируется принять 94 специалиста — 62 врача и 32 сотрудника со средним медобразованием. Специалистам, желающим стать участниками программы, следует обращаться в отдел кадров медицинских организаций.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК