В Крыму с начала года утонули двое детей

В Крыму с начала 2026 года зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах. Об этом сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.

На технических водоемах, таких как ставки, водохранилища, к сожалению, произошло два факта – один в Бахчисарайском районе, другой в Симферопольском районе, — рассказал Зраенко.

Кроме того, с начала 2026 года на территории региона на воде погибли пять взрослых. Всего было зафиксировано 4 происшествия на воде, что на 70% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона 2026 года в Крыму произошло одно происшествие на воде. Утонул человек в Феодосии.

источник: РИА Новости Крым

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