В Крыму с начала года выросло число желающих подписать контракт с Минобороны России

С начала 2026 года в Республике Крым отмечено увеличение количества граждан, желающих добровольно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, – сказано в сообщении.

После заключения контракта военнослужащие прежде всего направляются в распределительные центры, где проходят обучение, и только после этого отбывают непосредственно в места прохождения службы, рассказал инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий.

Мы работаем с 1 января, и у нас уже были военнослужащие, которые заключили контракт и убыли по своим воинским частям, – отметил он.

В ведомстве подчеркивают, что практический курс подготовки военнослужащие проходят по одной из военных специальностей.

Среди добровольцев есть такие, для кого связать жизнь с армией было давней мечтой, к осуществлению которой готовились.

С детства была мечта у меня. Дед воевал на Великой Отечественной войне, и я решил пойти по его стопам и связать свою дальнейшую жизнь с Вооруженными силами Российской Федерации… До того, как решил стать военнослужащим, подготавливал себя физически и психологически, занимался спортом, читал, – поделился доброволец Антон.

Боец уверен: служба поможет ему развить такие качества, как стойкость, мужество, отвага и решительность, которые, в свою очередь, поспособствуют повышению профессионализма и карьерному росту.

В пресс-службе ЮВО отмечают, что для удобства добровольцев пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО) в Симферополе работал все новогодние праздники без выходных и продолжает прием кандидатов.

Оформление документов при этом длится не более суток. За это время доброволец проходит медицинский осмотр и беседу с психологом, а специалисты пункта отбора оформляют личное дело военнослужащего.

Минобороны России гарантирует всем гражданам, поступающим на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ, получение социальных льгот и гарантий, в том числе возможность приобретения жилья через накопительную ипотечную систему, а также региональные и федеральные выплаты», — подчеркнули в ведомстве.

В конце декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что контракт с минобороны РФ в 2025 году заключили более 400 тысяч граждан России.

источник: РИА Новости Крым