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В Крыму с восьмиметровой высоты сорвался альпинист

В Крыму с восьмиметровой высоты сорвался альпинист

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:53 17.06.2020

Накануне днем (в 14:10) в службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Замок» (Форос,  городской округ Ялта) сорвался со скалы альпинист. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и 1 единицы техники. Также были привлечены сотрудники ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» и ГУ МЧС России по РК, — сообщили в МЧС Крыма.

В Крыму с восьмиметровой высоты сорвался альпинист

Выяснилось, что альпинисты осуществляли  прохождение маршрута 1 категории сложности. Один из них сорвался со связки и упал с высоты 8 метров, повредил левую ногу, передвигаться самостоятельно не может.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» используя альпинистское снаряжение, спустились к пострадавшим на «полку» и оказали первую помощь, наложили шину на поврежденную ногу. С помощью специального снаряжения в сопровождении двух спасателей-альпинистов, пострадавший был поднят на вершину плато порядка 150 метров от места падения.  Спасатели на носилках перенесли пострадавшего к спец.автомобилю, который доставил его к ожидавшему, у подножья горы, автомобилю скорой медицинской помощи, — сообщили в МЧС.

В Крыму с восьмиметровой высоты сорвался альпинист

Спасатели отмечают, что альпинисту сильно повезло, ведь высота падения могла оказаться больше 8 метров. Отправляясь в горы, необходимо адекватно оценивать сложности ландшафтных условий, а также собственные силы и возможности, подчеркнули в «КРЫМ-СПАС».

В Крыму с восьмиметровой высоты сорвался альпинист

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