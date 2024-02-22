В Крыму самые дорогие подарки на 23 февраля дарят мужчины

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.
23 февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины — отцов, сыновей и братьев. 24% женщин и 62% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на День защитника Отечества, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Женщины будут дарить больше подарков, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 3000 против 4100 руб. соответственно. Среднестатистический крымчанин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества 3500 руб.
Время проведения: 2-12 февраля 2024 года
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С тегами: праздники в Крыму