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В у самые дорогие подарки на 23 февраля дарят мужчины
фото: pikist.com

В Крыму самые дорогие подарки на 23 февраля дарят мужчины

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:20 22.02.2024

В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

23 февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины — отцов, сыновей и братьев. 24% женщин и 62% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на День защитника Отечества, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Женщины будут дарить больше подарков, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 3000 против 4100 руб. соответственно. Среднестатистический крымчанин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества 3500 руб.

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Время проведения: 2-12 февраля 2024 года

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