В Крыму самые популярные места — Малый Иерусалим и Ласточкино гнездо

Оператор «Миранда» благодаря данным сотовой сети определил наиболее популярные туристические места на Крымском полуострове в теплом сезоне 2024 года, с мая по октябрь. В тройку лидеров вошли достопримечательности Малый Иерусалим, Ласточкино гнездо и Караларский заповедник, сообщили в пресс-службе оператора.

В топ-10 достопримечательностей полуострова в этом году вошли Караларский заповедник, Малый Иерусалим, Ласточкино Гнездо, водопад Учан-Су, озеро Сасык-Сиваш, коса Беляус, гора Ай-Петри, Херсонес Таврический и гора Демерджи. Меньше всего туристы посещали юго-западное побережье: Мыс Фиолент, Балаклавскую бухту, мыс Сарыч, водопад Суаткан, а также Мраморную пещеру, расположенную в Симферопольском районе Крыма, — цитирует сообщение ТАСС.

В компании проанализировали, из каких регионов России приехало больше туристов. Лидерами здесь стали приезжие из Москвы и Московской области (23% от общего числа приезжих), Санкт-Петербурга (6,6%), Ростова-на-Дону (8,2%), Белгородской области (3,2%) и Краснодарского края (4,7%). Самое маленькое число отдыхающих посетило полуостров из Алтая (0,01%), Чукотки (0,03%) и Магадана (0,05%).

О связи в Крыму

На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-телеком» (бренд Win-mobile), «КТК- телеком» («Волна мобайл»), «Миранда» и «Севтелеком». При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.

источник: ТАСС