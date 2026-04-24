Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Работа в Крыму | В Крыму самые высокие зарплатные предложения — в рабочих и технических профессиях
Новости Республики

В Крыму самые высокие зарплатные предложения — в рабочих и технических профессиях

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 14:07 24.04.2026

По данным Авито Работы, в январе–марте 2026 года в Крыму, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наиболее высокие средние зарплатные предложения сосредоточены в рабочих и технических специальностях. При этом именно в этих сегментах фиксируется высокая востребованность специалистов.

Лидерами по уровню дохода стали сортировщики — среднее зарплатное предложение составляет 244 643 руб./мес., увеличившись на 54%.

Далее расположились вакансии бурильщиков — среднее зарплатное предложение составляет 158 133 руб./мес., увеличившись на 15%.

В число наиболее востребованных и высокооплачиваемых специалистов также вошли операторы видеонаблюдения — среднее зарплатное предложение составляет 140 000 руб./мес. с ростом на 18% за год.

На четвертом месте вакансии для сварщиков со средним зарплатным предложением 130 872 руб./мес., увеличившись на 64%.

Замыкают топ-5 предложения для пескоструйщиков: 122 500 руб./мес. с увеличением год к году на 36%.

Таким образом, в начале 2026 года рынок труда в Крыму формируется вокруг прикладных и технических профессий, где сосредоточены наиболее высокие зарплатные предложения и сохраняется высокий спрос на специалистов.

*показатель средней предлагаемой оплаты труда складывается из усредненных значений зарплатных вилок, которые указаны в вакансиях, и может отличаться от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и прочие выплаты.

Просмотры: 9

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.