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В Крыму считают, что Зеленский, общаясь с Трампом, расписался в собственной неадекватности
фото: © REUTERS/ Brian Snyder

В Крыму считают, что Зеленский, общаясь с Трампом, расписался в собственной неадекватности

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:29 01.03.2025

Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом показал не только собственное воспитание, но и продемонстрировал так называемый украинский стиль дипломатии, который ранее позитивно воспринимали в мире. Такое мнение высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Зеленский во время встречи с Трампом в Белом доме на весь мир расписался в собственной неадекватности. Но дело не только в его индивидуальном плачевном состоянии. Случившееся — яркая демонстрация того самого «украинского стиля дипломатии», которым многие в мире умилялись. Суть его выражается в нашей поговорке: «Посади свинью за стол, она и ноги на стол», — написал Константинов в Telegram-канале.

По мнению председателя Госсовета Крыма, Трамп и его команда не станут терпеть хамское поведение в свой адрес.

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28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.

источник: ТАСС

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