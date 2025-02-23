Ранее газета Washington Post сообщила, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины 25-30 тысяч военнослужащих.

Associated Press передавало, что некоторые страны Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вопроса около года назад, при этом в авангарде этих усилий стоят Великобритания и Франция.

Допускаю такое самоубийственное решение европейских русофобов, но считаю его маловероятным. У ЕС никаких войск нет, а у государств, входящих в эту организацию, крайне скромные вооружённые силы, – сказал Константинов РИА Новости.

В Евросоюзе привыкли отсиживаться под американским зонтиком безопасности, отметил глава крымского парламента.

Но в этот раз из Вашингтона их (европейцев – ред.) предупредили, что посылка войск на Украину будет их собственной операцией и пресловутая статья 5 устава НАТО на такой случай распространяться не будет, – подытожил Константинов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что Франция может отправить свой «миротворческий» контингент на подконтрольную Украине территорию после заключения о прекращении огня. А наиболее вероятный кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в Берлине не рассматривают вопрос об отправке воинского контингента на Украину.

The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и представить ему план по размещению на Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих.

Новый глава Пентагона Пит Хегсет сказал журналистам, что США не будут вводить войска на Украину. Он добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорое достижение мирной сделки по этому конфликту. Трамп заявил, что не возражает против идеи размещения европейских миротворцев на Украине после окончания боевых действий, но подчеркнул, что американских военных там не будет.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.

Позиция российской стороны по поводу ввода натовских контингентов на территорию Украины остается неизменной. Это угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлемо для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

источник: РИА Новости Крым