Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму считают ущерб от лингвистической блокады со стороны Украины
актуально в республике
В Крыму считают ущерб от лингвистической блокады со стороны Украины
фото: pikist.com

В Крыму считают ущерб от лингвистической блокады со стороны Украины

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:22 16.10.2024

Государственный Совет Республики Крым начал подсчет ущерба региону от лингвистической блокады со стороны Украины, сообщил ТАСС советник председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

В ближайшее время рабочая группа приступит к сбору документов и подсчету ущерба, причиненного республике в результате экономической блокады. Также ведется подготовительная работа по оценке ущерба, причиненного в ходе лингвоцида, — сказал он.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что власти региона прорабатывают идею подготовить иск в суд о лингвистической блокаде народа полуострова. По его словам, крымчанам принудительно навязывался не традиционный украинский язык, а вариация языка западноевропейского толка с большим количеством иностранных слов. На этом языке стали приходить фильмы, в государственной сфере на этом языке начал навязываться документооборот.

Узнайте больше:  Крым - в топе самых бюджетных популярных направлений в РФ для отдыха на Новый год

источник: ТАСС

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Крым и Украина
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.