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В Крыму сельчан просят следить за крупным рогатым скотом - животные выходят на ж/д пути
фото: открытые источники

В Крыму сельчан просят следить за крупным рогатым скотом — животные выходят на ж/д пути

Опубликовал: КрымPRESS в Животные Крыма 20:12 12.08.2020

В ФГУП «Крымская железная дорога» СП «Керченская дистанция пути» отмечают: участились случаи выхода крупного рогатого скота на железнодорожные пути, что создает угрозу безопасности движения поездов.

Напоминаем жителям сел и поселков, содержащим скот, о недопустимости выпаса крупного и мелкого рогатого скота в полосе отвода железной дороги и в непосредственной близости от железнодорожных путей, который может привести не только к гибели животных, но и к повреждению подвижного состава, травмированию пассажиров в результате экстренного торможения поезда. В результате неправомерных действий лиц, осуществляющих выпас скота, ФГУП «КЖД» наносится немалый экономический ущерб в виде повреждений подвижного состава и объектов инфраструктуры, нарушается график движения поездов. Выпас скота вблизи железной дороги запрещен! — подчёркивают специалисты ведомства.

Лица, нарушившие правила выпаса скота, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством (Кодекс РФ об административных нарушениях п. 4 ст. 11.1).

Нарушение правил прогона скота через железнодорожные пути, как и нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей, влечет предупреждение или наложение административного штрафа.

В Крыму сельчан просят следить за крупным рогатым скотом - животные выходят на ж/д пути

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