В Крыму семьи с детьми могут получить ежегодную выплату

Ранее сообщалось , что в Крыму с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Также проиндексированы социальные и страховые выплаты крымчан с февраля на 5,6%.

Узнайте больше: 13 февраля - День Святого Никиты. Шаровые молнии, колдуны да забег с блинами

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.