В Крыму семьи с детьми могут получить ежегодную выплату
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:20 14.02.2026

Ежегодную выплату теперь смогут оформить крымские семьи с двумя и более детьми. Новая мера поддержка доступна при условии низкого дохода, сообщили в Отделение СФР по Республике Крым.

На ежегодную семейную выплату имеет право каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), воспитывающих двух и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок обучается очно), — говорится в сообщении.

Для получения выплаты необходимо, чтобы заявитель и дети были гражданами России, постоянно проживающими на территории страны. Кроме того, ежемесячный доход на человека в семье (среднедушевой доход) не должен превышать величину полуторакратного прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания семьи на год, предшествующий году обращения. Так, в прошлом году в Крыму эта сумма составила немногим более 25801 рублей.

Также заявитель должен являться плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ). У него не должно быть долгов по уплате алиментов, а движимое и недвижимое семейное имущество не должно превышать установленный перечень, перечислили в пресс-службе.

Если эти условия выполняются, впервые обратиться за семейной выплатой крымские родители смогут с 1 июня до 1 октября 2026 года. Заявления будут приниматься на портале Госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым и МФЦ. Заявление должен подавать каждый родитель отдельно, и выплата будет производиться через банковские учреждения, — уточняется в тексте.

Размер семейной выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного налога на доходы физических лиц (НДФЛ 13%) с доходов заявителя, полученных в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%, пояснили специалисты.

Семейная выплата будет начисляться в один раз в год. Право на нее нужно будет подтверждать, добавили в отделении СФР.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6% материнский капитал. Также проиндексированы социальные и страховые выплаты крымчан с февраля на 5,6%.

источник: РИА Новости Крым 

