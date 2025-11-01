В Крыму семьи военнослужащих по призыву получают меры соцподдержки

В Крыму с начала года 373 семьи военнослужащих по призыву получили ежемесячное пособие на ребенка, а также единовременную выплату беременным женам. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.

С начала года в Крыму обеспечили ежемесячными выплатами на детей 283 крымские семьи призывников, единовременное пособие получили 90 беременных жен военнослужащих по призыву, – сказано в сообщении.

Пособие на ребенка военнослужащего по призыву назначается со дня рождения ребенка до достижения им трех лет и предоставляется в фиксированном размере, ежегодно индексируется и в 2025 году составляет 18 285 рублей.

Беременная жена военнослужащего по призыву может получить единовременное пособие в размере 42 665 рублей. Обратиться за его назначением можно, если срок беременности составляет не менее 180 дней, уточнили в СФР.

Оба пособия назначаются дополнительно к другим выплатам и не зависят от нуждаемости семьи. Выплата перечисляется в течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения, – добавили в сообщении.

Заявление на выплаты можно подать не позднее 6 месяцев со дня окончания службы в армии по призыву на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ, подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что В Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей. Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.

источник: РИА Новости Крым