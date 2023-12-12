В Крыму — съезд руководителей образовательных организаций по духовно-нравственному воспитанию

Педагоги и духовенство должны совместно заниматься духовно-нравственным воспитанием молодежи.

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в Съезде руководителей образовательных организаций по духовно-нравственному воспитанию и образованию и пленарном заседании Регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений.

Обращаясь к присутствующим с приветственным словом, Сергей Аксёнов отметил, что до 2014 года русская культура сохранялась в Крыму во многом благодаря духовенству и педагогам.

Воспитание образованной, нравственной и патриотичной молодежи – наша важнейшая задача, особенно сейчас, во времена, когда ведется борьба за умы. Духовность – это стержень любого народа и любой цивилизации. Именно она дает нам ощущение принадлежности к вере, народу, Родине. Нам нужно не просто дать детям образование, но и воспитать их патриотами, которые знают историю своей страны и вносят собственный вклад в будущее, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также выразил уверенность в том, что совместная работа семьи, педагогов и духовенства при поддержке органов власти по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения принесет результаты.

По мнению Главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, также необходимо воспитывать у нового поколения благодарность – к семье, государству и обществу. Это поможет укрепить статус педагога и наставника.

Это важнейшая задача семьи, школы, общества. Не будете учить благодарности – получите неблагодарное поколение – и к родителям, и к государству, и к обществу, и к людям, которые ради них рискуют жизнью. Легче всего сказать: «Мне не надо никакой благодарности». Нет. Благодарность нужна детям, иначе они воспитают последующее поколение нравственных уродов, — сказал митрополит Тихон.

Кроме того, Владыка Тихон отметил, что Крымская митрополия готова содействовать знакомству школьников со святынями и памятниками истории как древних времен, так и более современных, в том числе Великой Отечественной войны.

Также в мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр образования, науки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик, председатель наблюдательного совета Межрегиональной общественной организации «Русское Единство» Елена Аксёнова, представители муниципальных органов управления образования, руководители муниципальных, государственных, частных общеобразовательных организаций, представители духовенства.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.