В Крыму — «сезон простуд», но противовирусные препараты не смогут обеспечить защиту от гриппа и ОРВИ

То, что противовирусные препараты, в отличие от прививок, не смогут обеспечить защиту от гриппа и ОРВИ, отметила в эфире радио «Спутник в Крыму» главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения РК Ирина Ульченко.
В сезон высокой заболеваемости люди разбирают якобы «противовирусные» препараты. И при этом никто не боится и не задумывается, можно ли так безрассудно их пить. А люди думают, что если они пропьют как можно больше разнообразных препаратов, то вероятность заболеть у них меньше. Это не так, — цитирует РИА Новости Крымспециалиста.
Не советуют медики и без прямых показаний применять иммуностимулирующие вещества.
Человек начинает пить таблетки для иммунитета, который после них начинает мобилизоваться и укрепляться. Но когда приходит период простуд, и организм встречается с возбудителем вируса, ему нечем ответить, так как его ранее простимулировали, — говорит Ирина Ульченко.
Что касается вакцинации, то:
Конечно, вакцины не защищают от всех видов инфекции. Они воздействуют «точечно». И все чаще мы говорим, что прививки в большинстве случаев не спасают людей от гриппа, а спасают их от осложнений. Как раз этого население и не понимает, — пояснила врач.