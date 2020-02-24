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В Крыму – рост уровня заболеваемости ОРВИ

В Крыму — «сезон простуд», но противовирусные препараты не смогут обеспечить защиту от гриппа и ОРВИ

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:18 24.02.2020

То, что противовирусные препараты, в отличие от прививок, не смогут обеспечить защиту от гриппа и ОРВИ, отметила в эфире радио «Спутник в Крыму» главный внештатный специалист-пульмонолог министерства здравоохранения РК Ирина Ульченко.

В сезон высокой заболеваемости люди разбирают якобы «противовирусные» препараты. И при этом никто не боится и не задумывается, можно ли так безрассудно их пить. А люди думают, что если они пропьют как можно больше разнообразных препаратов, то вероятность заболеть у них меньше. Это не так,  — цитирует РИА Новости Крым специалиста. 

Не советуют медики и без прямых показаний применять иммуностимулирующие вещества.

Человек начинает пить таблетки для иммунитета, который после них начинает мобилизоваться и укрепляться. Но когда приходит период простуд, и организм встречается с возбудителем вируса, ему нечем ответить, так как его ранее простимулировали, — говорит Ирина Ульченко.

Что касается вакцинации, то:

Конечно, вакцины не защищают от всех видов инфекции. Они воздействуют «точечно». И все чаще мы говорим, что прививки в большинстве случаев не спасают людей от гриппа, а спасают их от осложнений. Как раз этого население и не понимает, — пояснила врач.

В Крыму - "сезон простуд", но противовирусные препараты не смогут обеспечить защиту от гриппа и ОРВИ

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