В Крыму сезон смерчей?

Сегодня очевидцы поделились в Сети видео, на котором смерч «прошелся» по полям в районе Черноморского. Без последствий и бед. Просто необычное природное явление.

Такое уж и необычное? Несколько дней назад в соцсетях растираживали фото смерча в море недалеко (далеко?) от Алупки.

А уж в районе сочинского Черноморского побережья этим летом смерчей насчитали уже с десяток. Что происходит? Сезон смерчей в Крыму и на Черном море?

Во-первых, явление не такое уж и необычное. Но опасное. Напомним август 2022 года, когда смерч натворил бед в Новоозерном, разрушив устричную ферму и, счастье, что дальше по берегу не пошел.

А в августе 2012 года жители и гости Фороса стали свидетелями редчайшего явления, когда над морем одновременно прошли сразу четыре смерча.

Самым же разрушительным в недавней крымской истории был смерч 2002 года, изрядно разрушивший села Лобаново и Выпасное. Тогда пострадало до 10 человек, почти сотня домов.

Заметили тенденцию? Август… В Черном море (над Черным морем) смерчи формируются, когда вода становится слишком теплой (выше + 25 С). Это наш крымский август. В этом году лето жарче — вот смерчи и дали о себе знать в конце июля. Ученые констатируют: зона разряженного воздуха с трубой-воронкой возникает аккурат на стыке относительно холодного участка моря и теплого воздуха (еще и с испарениями). Но будем честны, на все 100% наука до сих пор не разобралась в природе смерчей, появляющихся как бы ниоткуда. Да, грозовой фронт, да, низкая облачность, да столкновение теплых и холодных воздушных масс, да вода и испарения… НО! Смоделируй 100 раз такие условия – в 99 случаях никаких воздушных «шагающих» воронок…

«Передвигаются» смерчи быстро – со скоростью до 240 км/ч. Могут возникнуть как на море, так и на суше. Вращение в «воронке» просто запредельное – свыше 300 м/сек. И появляются они все чаще. Ученые это связывают с процессами в атмосфере, вызванными глобальным потеплением. Ну а на фоне нынешнего жаркого лета… ждем новых фото и видео смерчей. Надеемся, не разрушительных.

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