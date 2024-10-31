В Крыму «сезон угонов»: задержаны любители «покататься» на чужих авто

В Крыму задержаны подозреваемые в угонах автомобилей. В Нижнегорском районе 70-летний местный житель обнаружил пропажу автомобиля ВАЗ 21099. Машину «увели» со двора частного дома.

В ходе следственно – оперативных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Нижнегорскому району в короткие сроки установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний, ранее судимый за кражу житель Нижнегорского района. Злоумышленник пояснил, что проживает совместно с дядей, который поддерживает дружеские отношения с потерпевшим. Накануне к ним приехал заявитель. Оставив на тумбочке ключи от своего автомобиля гость решил отдохнуть после дороги. В это время злоумышленник предложил своему родственнику поехать в магазин за продуктами при этом сказав, что пожилой мужчина сам предложил воспользоваться его автомобилем. Несмотря на то, что водительских прав задержанный не имеет, он сел за руль и совместно с дядей и направился в магазин, а после по пути домой они решили заехать к знакомым. Вину свою признает в полном объеме, — рассказали в МВД по РК.

Признание вины — хорошо, конечно, но уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) возбуждено. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пожалеет ли Керченский суд 17-летнего угонщика — тоже большой вопрос. В дежурную часть УМВД России по г. Керчи с заявлением о пропаже автомобиля обратился 49-летний местный житель. Мужчина сообщил, что оставил «Форд» во дворе многоквартирного дома, в котором проживает, а утром на месте автомобиля не оказалось.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель. Подросток рассказал полицейским, что в ночное время, проходя мимо припаркованного автомобиля на одной из улиц города, он предложил другу покататься на якобы его машине. Юноша смог вскрыть автомобиль после чего путем соединения проводов зажигания, запустил двигатель. Однако далеко уехать не смог и примерно через 500 метров не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на электроопору. Бросив автомобиль на месте ДТП, юноши разошлись по домам, — сообщили в МВД по РК.

В настоящее время транспортное средство изъято и будет возвращено законному владельцу. Угонщик дожидается суда.

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