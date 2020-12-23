В Крыму школьные каникулы начнутся 28 декабря

О том, что школьные новогодние каникулы начнутся в Крыму с понедельника — 28 декабря — сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. Решение принято, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, после заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республике Крым.

Министр образования, науки и молодежи РК Валентина Васильевна Лаврик дополнительно детально прокомментирует ситуацию, но пятница — 25 декабря — последний учебный день в этом году. Такие управленческие решения приняты после сегодняшнего штаба, — цитирует Главу республики Управление информации и пресс-службы.



По словам Валентины Лаврик, каникулы продлятся до 10 января, при этом учебный материал, не отработанный в текущем полугодии, будет отработан в третьей четверти.

Также министр сообщила, что в ближайшее время будут проведены родительские собрания в онлайн-режиме, где будет акцентировано внимание на соблюдении родителями и детьми противоэпидемиологической дисциплины в каникулярный период.