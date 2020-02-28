Горячие новости
Главная | Погода в Крыму | В Крыму штормит и сильно — дожди и ветер. Будьте осторожны

crimeapress_news

На выходных в Крыму – сильный ветер, ливни и шторм

В Крыму штормит и сильно — дожди и ветер. Будьте осторожны

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 10:30 28.02.2020

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 февраля в Крыму ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с; местами очень сильные дожди. Днем температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов и составит 5-10 тепла. В связи со штормовым предупреждением МЧС Крыма напоминает гражданам об основных правилах безопасного поведения при усилении ветра и выпадении обильных осадков:

Мы призываем граждан быть крайне внимательными и аккуратными, а также строго соблюдать все правила безопасности, рекомендованные спасателями. Лучше всего при сильном ветре вообще не выходить на улицу и не выпускать детей. При этом все окна должны быть плотно закрыты, с незастекленных балконов и лоджий нужно убрать тяжелые и незакрепленные предметы, которые могут упасть вниз при ветре.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Соблюдайте правила безопасности при сильном ветре:

  • окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;
  • на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
  • избегайте оборвавшихся электрических проводов;
  • не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
  • если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, недостроенным зданиям;
  • рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также выхода в море при сильном ветре и шторме;

В случае чрезвычайных ситуаций звоните «101» — единый телефон спасения.

В Крыму штормит и сильно - дожди и ветер. Будьте осторожны

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.