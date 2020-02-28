В Крыму штормит и сильно — дожди и ветер. Будьте осторожны

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 февраля в Крыму ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с; местами очень сильные дожди. Днем температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов и составит 5-10 тепла. В связи со штормовым предупреждением МЧС Крыма напоминает гражданам об основных правилах безопасного поведения при усилении ветра и выпадении обильных осадков:

Мы призываем граждан быть крайне внимательными и аккуратными, а также строго соблюдать все правила безопасности, рекомендованные спасателями. Лучше всего при сильном ветре вообще не выходить на улицу и не выпускать детей. При этом все окна должны быть плотно закрыты, с незастекленных балконов и лоджий нужно убрать тяжелые и незакрепленные предметы, которые могут упасть вниз при ветре.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

Соблюдайте правила безопасности при сильном ветре:

окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;

на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

избегайте оборвавшихся электрических проводов;

не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, недостроенным зданиям;

рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также выхода в море при сильном ветре и шторме;

В случае чрезвычайных ситуаций звоните «101» — единый телефон спасения.