В Крыму - штормовое предупреждение и маловодье из-за отсутствия осадков
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 08.08.2025

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждают крымский гидрометцентр. Так, по информации синоптиков, 8 августа в западных, южных, восточных районах Крыма, а также в Севастополе, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, в бассейнах рек Крыма наблюдается сложная гидрологическая обстановка, связанная с маловодьем из-за отсутствия осадков.

