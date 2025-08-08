В Крыму — штормовое предупреждение и маловодье из-за отсутствия осадков

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждают крымский гидрометцентр. Так, по информации синоптиков, 8 августа в западных, южных, восточных районах Крыма, а также в Севастополе, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

