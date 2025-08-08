фото: pikist.com
В Крыму — штормовое предупреждение и маловодье из-за отсутствия осадков
10:42 08.08.2025
В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом предупреждают крымский гидрометцентр. Так, по информации синоптиков, 8 августа в западных, южных, восточных районах Крыма, а также в Севастополе, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Кроме того, в бассейнах рек Крыма наблюдается сложная гидрологическая обстановка, связанная с маловодьем из-за отсутствия осадков.
