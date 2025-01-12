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В Крыму - штормовое предупреждение из-за дождей и снега
фото: pxhere.com

В Крыму — штормовое предупреждение из-за дождей и снега

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 10:44 12.01.2025

Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 12 января из-за мокрого снега и сильного дождя в южных районах региона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и в первой половине дня 12 января в южных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах мокрый снег, отложение мокрого снега, — говорится в сообщении.

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МЧС предупреждает о высокой вероятности ЧС, связанных с подтоплениями, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения ДТП. Населению рекомендуется исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание вблизи русел рек.

источник: ТАСС

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