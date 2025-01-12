В Крыму — штормовое предупреждение из-за дождей и снега

Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 12 января из-за мокрого снега и сильного дождя в южных районах региона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и в первой половине дня 12 января в южных районах Крыма ожидается очень сильный дождь, в горах мокрый снег, отложение мокрого снега, — говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о высокой вероятности ЧС, связанных с подтоплениями, авариями на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения ДТП. Населению рекомендуется исключить выход в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание вблизи русел рек.

источник: ТАСС