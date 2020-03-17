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В Крыму – штормовое предупреждение на ближайшие два дня. Ожидается сильный ветер

В Крыму – штормовое предупреждение на ближайшие два дня. Ожидается сильный ветер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 12:54 17.03.2020

МЧС объявило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 18-19 марта в Крыму.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 18 марта и ночью 19 марта в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с, — сообщает чрезвычайное ведомство.

Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при сильном ветре:

— окна домов плотно необходимо закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы;

— на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

— избегайте оборвавшихся электрических проводов;

— не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

— если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, недостроенным зданиям;

— рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также выхода в море при сильном ветре и шторме.

— не бросайте спички и непотушенные сигареты в лесу и на сухостое;

— не разводите костер в густом лесу, не оставляйте костер без присмотра, и тщательно потушите когда уходите с места стоянки.

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В Крыму – штормовое предупреждение на ближайшие два дня. Ожидается сильный ветер

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