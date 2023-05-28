В Крыму сильные дожди подтопили шестнадцать домовладений в четырех селах

В Крыму сильные дожди стали причиной подтопления 16 домов и 30 приусадебных участков в трех муниципалитетах Республики Крым. По информации министра ЧС РК Сергея Садаклиева пострадали село Кленовка Симферопольского района, село Новожиловка Белогорского района, село Владимирово, Знаменка Красногвардейского района.

Пострадавших нет. Расселение не требуется, — отметил министр. — Организовано оказание адресной помощи населению… К работам привлекались, в том числе силы и средства ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Всего для ликвидации было привлечено более 75 человек, 12 мотопомп.

К этому часу остается подтопленным один участок в селе Знаменка.

Уйдут ди дожди из Крыма на следующей неделе — читайте КрымМЕТЕО.

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