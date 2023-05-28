добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму сильные дожди подтопили шестнадцать домовладений в четырех селах

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму сильные дожди подтопили шестнадцать домовладений в четырех селах
Фото: МЧС РК

В Крыму сильные дожди подтопили шестнадцать домовладений в четырех селах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:47 28.05.2023

В Крыму сильные дожди стали причиной подтопления 16 домов и 30 приусадебных участков в трех муниципалитетах Республики Крым. По информации министра ЧС РК Сергея Садаклиева пострадали село Кленовка Симферопольского района, село Новожиловка Белогорского района, село Владимирово, Знаменка Красногвардейского района.

Пострадавших нет. Расселение не требуется, — отметил министр. — Организовано оказание адресной помощи населению… К работам привлекались, в том числе силы и средства ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Всего для ликвидации было привлечено более 75 человек, 12 мотопомп.

К этому часу остается подтопленным один участок в селе Знаменка.

Узнайте больше:  Крымчане стали чаще радоваться отпускам

Уйдут ди дожди из Крыма на следующей неделе — читайте КрымМЕТЕО.

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма