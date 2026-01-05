В Крыму — сильный туман: объявлено экстренное предупреждение

Утром и в первой половине дня в Симферополе ожидается туман при видимости 200-500 метров, — предупредили спасатели.

В МЧС предупредили о риске роста количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на участках горных перевалов.

Спасатели призывают жителей и гостей Крыма не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам и надевать одежду со светоотражающими элементами.

Водителям необходимо быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

источник: РИА Новости Крым