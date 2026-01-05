В Крыму — сильный туман: объявлено экстренное предупреждение

Сильный туман ожидается в Симферополе в понедельник, 5 января. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.
Утром и в первой половине дня в Симферополе ожидается туман при видимости 200-500 метров, — предупредили спасатели.
В МЧС предупредили о риске роста количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на участках горных перевалов.
Спасатели призывают жителей и гостей Крыма не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам и надевать одежду со светоотражающими элементами.
Водителям необходимо быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
источник: РИА Новости Крым
погода в Крыму