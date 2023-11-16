В Крыму силы ПВО отразили очередную атаку украинских беспилотников. Все дроны сбиты над Черным морем

По информации Минобороны РФ, этой ночью ВСУ пытались атаковать Крым беспилотниками.

Ночью 16 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым, — говорится в сообщении военного ведомства.