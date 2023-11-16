Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Крым и Украина | В Крыму силы ПВО отразили очередную атаку украинских беспилотников. Все дроны сбиты над Черным морем
актуально в республике
В у силы ПВО отразили очередную атаку украинских беспилотников. Все дроны сбиты над Черным морем
Иллюстративное фото: discover24.ru

В Крыму силы ПВО отразили очередную атаку украинских беспилотников. Все дроны сбиты над Черным морем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Украина 13:53 16.11.2023

По информации Минобороны РФ, этой ночью ВСУ пытались атаковать Крым беспилотниками.

Ночью 16 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым, — говорится в сообщении  военного ведомства.

 

Просмотры: 51

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Украина

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Украина
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.