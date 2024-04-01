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В у синоптики регистрируют аномально высокую температуру
иллюстрация: pikist.com

В Крыму синоптики регистрируют аномально высокую температуру

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:38 01.04.2024

Аномально теплую температуру отметили синоптики в Республике Крым с 30 марта, она продержится до 3 апреля. Об этом ТАСС сообщила замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая.

В последние три дня среднесуточные температуры были намного выше нормы. На территорию региона поступали теплые воздушные массы с акватории Средиземного моря, которые обусловили такую сухую жаркую погоду. Среднесуточные температуры воздуха колебались и доходили до 10 градусов выше нормы. Такие высокие температуры наблюдались не по всей территории Крыма, например, на прохладном побережье было 19-24 градуса тепла, — сказала Любецкая, добавив, что в некоторых районах полуострова погода доходила до 28 градусов тепла.

Она отметила, что уже 2 апреля ветер усилится до 15-20 м/с, а 3 апреля погода на полуострове резко изменится: теплые воздушные массы уступят место холодному воздуху, температура воздуха резко понизится до 16-21 градуса тепла днем и до 7-12 градусов ночью, пройдут небольшие дожди, уже завтра ветер усилится до 15-20 м/с.

В остальные дни до конца недели температурный фон придет в свою климатическую норму, отметила замглавы управления.

источник: ТАСС

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