В Крыму скорбят по погибшим полицейским

Пресс-служба МВД по РК опубликовала некролог. Приводим его полностью:

Вечером 2 февраля 2021 года при исполнении служебных обязанностей, связанных с конвоированием содержащегося под стражей, в результате дорожно-транспортного происшествия в Кировском районе Республики Крым погибли три сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:

Старшина полиции Фадеев Евгений Владимирович, 15.01.1992 г.р., командир отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району, женат, имел на иждивении сына 2019 г.р.

Сержант полиции Чебанов Александр Игоревич, 30.08.1991 г.р., старший полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району, имел на иждивении два несовершеннолетних сына 2015 г.р. и 2016 г.р.

Сержант полиции Сефляев Асан Аметович, 18.10.1998 г.р., полицейский-водитель отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Кировскому району.

От имени руководства Министерства внутренних дел по Республике Крым и личного состава выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших сотрудников. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.