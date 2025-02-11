В Крыму скорректировали планы посевов в пользу озимых культур. Из-за засухи

В 2025 году после достаточно засушливого 2024 года была проведена корректировка плана по посевам в сторону озимых культур. Мы более чем на 40 тыс. га увеличили объем посева озимых относительно 2024 года и тем самым пытаемся купировать ситуацию с возможным отсутствием весенних осадков. С учетом того, что изменили и сдвинули клин в сторону озимых, то пшеница пересеяна более чем на 30 тыс. га, — рассказал он.

Как сообщили в министерстве, всего в республике посеяно порядка 544 тыс. га озимых зерновых и технических культур. Из них пшеница заняла 339 тыс. га, озимый ячмень — более чем 163 тыс. га. Озимых технических культур посеяно более 36 тыс. га, из них почти 14 тыс. га рапса и более чем 22 тыс. га кориандра.

По данным министра, состояние всходов сейчас удовлетворительное, более 90% всех посевных площадей в хорошем состоянии. Запасы ГСМ присутствуют в республике в необходимом для весенних полевых работ объеме. Вся необходимая техника находится в рабочем состоянии.

источник: ТАСС