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В Крыму скорректировали стоимость бензина. Заметили?
фото: © РИА Новости Крым . Александр Дружинович

В Крыму скорректировали стоимость бензина. Заметили?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:48 15.02.2025

На автозаправочных станциях Крыма скорректировали цену на бензин после повышения стоимости в начале недели. Об этом сообщил председатель Совета Министров региона Юрий Гоцанюк. По его словам, это стало возможным благодаря снижению цен на топливо на бирже.

По итогам биржевой сессии 14 февраля оптовая стоимость светлых нефтепродуктов снизилась: АИ-92 стоит 54,5 тысяч рублей, а АИ-95 – 56,3 тысяч рублей. Это снижение привело к корректировке цен на топливо на автозаправочных станциях, где в начале недели наблюдался рост, — написал он в Telegram-канале.

На сегодняшний день на крымских АЗС можно купить бензин марки АИ-95 по 66,50 рублей за литр, а марки АИ-92 от 60,70 до 60,79 рублей за литр.

Гоцанюк отметил, что правительство Республики Крым мониторит ситуацию на бирже и ценовую политику предприятий-трейдеров региона каждый день.

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11 февраля глава крымского правительства сообщал, что наблюдающееся на автозаправочных станциях Крыма повышение стоимости топлива обусловлено ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 5-8 процентов.

Он пояснил, что из-за этого цены на некоторых крымских АЗС выросли от 20 до 60 копеек, поскольку из-за ограниченного объема оптовой реализации на бирже местные трейдеры не могут закупать необходимое количество светлых нефтепродуктов по более низким ценам.

С 15 января 2025 года в Крыму на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95.

источник: РИА Новости Крым

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