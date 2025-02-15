В Крыму скорректировали стоимость бензина. Заметили?

По итогам биржевой сессии 14 февраля оптовая стоимость светлых нефтепродуктов снизилась: АИ-92 стоит 54,5 тысяч рублей, а АИ-95 – 56,3 тысяч рублей. Это снижение привело к корректировке цен на топливо на автозаправочных станциях, где в начале недели наблюдался рост, — написал он в Telegram-канале.

На сегодняшний день на крымских АЗС можно купить бензин марки АИ-95 по 66,50 рублей за литр, а марки АИ-92 от 60,70 до 60,79 рублей за литр.

Гоцанюк отметил, что правительство Республики Крым мониторит ситуацию на бирже и ценовую политику предприятий-трейдеров региона каждый день.

11 февраля глава крымского правительства сообщал, что наблюдающееся на автозаправочных станциях Крыма повышение стоимости топлива обусловлено ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 5-8 процентов.

Он пояснил, что из-за этого цены на некоторых крымских АЗС выросли от 20 до 60 копеек, поскольку из-за ограниченного объема оптовой реализации на бирже местные трейдеры не могут закупать необходимое количество светлых нефтепродуктов по более низким ценам.

С 15 января 2025 года в Крыму на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95.

источник: РИА Новости Крым