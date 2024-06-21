В Крыму Следком объявил войну нерадивым чиновникам сферы ЖКХ

Руководитель Главного следственного управления СК России по РК и г. Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовные дела в связи ненадлежащим состоянием многоквартирных домов в Севастополе и Керчи

В ходе мониторинга средств массовой информации и Телеграм-каналов были выявлены сведения о ненадлежащих условиях проживания жильцов многоквартирных домов в Севастополе и Керчи. Жители севастопольской пятиэтажки на улице Симонок, а также многоквартирных домов на улицах Жени Дудник и Комарова в Керчи сообщают о многолетних коммунальных проблемах. В результате отсутствия мер со стороны уполномоченных служб и управляющей компании в помещениях имеются повреждения стен зданий и протекания кровли, подтопления, — сообщили в Следкоме.

Владимир Терентьев поручил возбудить уголовные дела по фактам халатности, в рамках которых установить круг лиц, ответственных за ремонт и содержание многоквартирных домов, дав оценку их деятельности, а также совместно с органами власти выработать и принять комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.

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