Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | В Крыму Следком объявил войну нерадивым чиновникам сферы ЖКХ
актуально в республике
В у Следком объявил войну нерадивым чиновникам сферы ЖКХ

В Крыму Следком объявил войну нерадивым чиновникам сферы ЖКХ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 18:20 21.06.2024

Руководитель Главного следственного управления СК России по РК и г. Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовные дела в связи ненадлежащим состоянием многоквартирных домов в Севастополе и Керчи

В ходе мониторинга средств массовой информации и Телеграм-каналов были выявлены сведения о ненадлежащих условиях проживания жильцов многоквартирных домов в Севастополе и Керчи.

Жители севастопольской пятиэтажки на улице Симонок, а также многоквартирных домов на улицах Жени Дудник и Комарова в Керчи сообщают о многолетних коммунальных проблемах. В результате отсутствия мер со стороны уполномоченных служб и управляющей компании в помещениях имеются повреждения стен зданий и протекания кровли, подтопления, — сообщили в Следкоме.

Владимир Терентьев поручил возбудить уголовные дела по фактам халатности, в рамках которых установить круг лиц, ответственных за ремонт и содержание многоквартирных домов, дав оценку их деятельности, а также совместно с органами власти выработать и принять комплекс мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.

Узнайте больше:  В Крыму будут судить экс-главу администрации Межводненского сельского поселения

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.