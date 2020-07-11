В Крыму Следком проводит проверку по факту ДТП с участием сотрудника полиции

Ранее в МВД по РК сообщили о ДТП с участием сотрудника полиции. Смертельная авария произошла в Крыму, в Сакском районе. Сотрудник отдельного взвода ППС МО МВД «Сакский» на своем ВАЗе сбил 32-детнего водителя мопеда.

По факту ДТП проводит проверку и Следственный комитет. Первые вывод таковы:

Установлено, что около 17 часов 9 июля текущего года сотрудник ППС, находясь за рулем автомобиля «Лада Калина», ехал заступать на смену. На автодороге «Новоселовское — Саки», в зоне населенного пункта село Охотниково он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с мопедом, которым управлял 32-летний сельчанин. Водитель мопеда погиб на месте происшествия.

По поручению следователя Следственного комитета на месте происшествия было проведено исследование на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови сотрудника ППС, которое, предварительно, показало их отсутствие.

В настоящее время органами следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.