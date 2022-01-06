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 В Крыму служебная собака полиции помогла раскрыть преступление по «горячим следам»
Фото: yuga.ru

В Крыму служебная собака полиции помогла раскрыть преступление по «горячим следам»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:48 06.01.2022

Ночью в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» поступило сообщение 33-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что услышала, как в квартире разбилось оконное стекло, после чего она обнаружила пропажу папки с документами, денег в сумме 3 тыс. рублей и мобильного зарядного устройства, которые находились на подоконнике.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр, на окне были обнаружили следы крови. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение часа полицейские установили предполагаемого подозреваемого в совершении преступления — местного жителя, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Служебная собака полиции — немецкая овчарка по кличке Ильхан, подтвердила подозрения оперативников. Взяв след, она привела сотрудников полиции к квартире, где проживает подозреваемый, — рассказали в МВД по РК.

Под тяжестью собранных полицейскими доказательств 36-летний местный житель признался в совершении преступления, при нем обнаружено и изъято похищенное имущество. В связи с тем, что злоумышленник поранился при разбитии стекла, сотрудники полиции доставили его в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи, после чего он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сообщается о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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