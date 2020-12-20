В Крыму – снег. Что же из этого следует…

В Крыму – снег. Это в городах он тает и раздражает пешеходов и автолюбителей слякотной грязью, а в горах он уже ложится на почву, камни и деревья, там уже легкий морозец и, кажется, зимняя сказка приближается. Но кому красоты, а кому и работа. В усиленном режиме работают специалисты МЧС и «Крымавтодора».

Проведена предварительная обработка дорожного покрытия для предотвращения образования наледи на Ангарском и Грушевском перевалах, а также на подъездных путях к г. Симферополь. Сотрудники ГУП РК «Крымавтодор» ежедневно мониторят ситуацию по снижению температурных показателей не только воздуха, но и дорожного покрытия на перевалах с помощью установленных метеостанций, — сообщили в ГУП РК «Крымавтодор».

Кроме того, на Грушевском и Ангарском перевалах установлено круглосуточное дежурство спецтехники.

А в ГУ МЧС России по РК предупредили: в понедельник на полуострове – ветер и снег.

Облачно. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, на ЮБК +1… +4°; днем -2…+3°, на ЮБК до +7°; в горах ночью и днем -3…-8°. В Симферополе облачно. Небольшой снег, мокрый снег. Местами туман, гололед, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем около 0°, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Автолюбителей просят учитывать погодные условия при выборе маршрутов и скоростного режима. А в соцсетях все чаще и чаще пишут: «Как там на Ай-Петри, проехать можно?». Отвечаем: на Ай-Петри снег, немного, но есть, а проехать можно, особенно днем.

Подробнее о погоде на полуострове — КрымМЕТЕО .

Использованы фото: Альбины Умеровой, Facebook, Погода на Ай-Петри, Крым, Антона Масливого, ВК Автопартнер Крым, групп ВК Погода на Ай-Петри, Объявления Севастополя, пресс-службы ГУП РК «Крымавтодор».