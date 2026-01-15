Прямо сейчас:
В Крыму - снегопад: дорожники работают в усиленном режиме
фото: © Крымавтодор

В Крыму — снегопад: дорожники работают в усиленном режиме

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 15.01.2026

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за снегопада, дороги влажные, местами скользко. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом сообщили на предприятии «Крымавтодор».

На территории Республики Крым наблюдаются осадки в виде снега, туман, дорожное покрытие на ряде участков влажное и обработанное, местами сохраняется риск образования скользкости, – сказано в сообщении.

Дорожники работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг состояния автомобильных дорог. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По информации «Крымавтодора», на утро четверга в Симферополе -4, местами снег. Покрытие влажное, обработанное. В Алуште +1, без осадков, покрытие мокрое, обработанное. На Ангарском перевале -3 градуса, без осадков, покрытие мокрое, обработанное. Шапка Партизан -3, покрытие мокрое, обработанное.

В Ялте утром +1, без осадков. Покрытие мокрое, обработанное. В Черноморском -1, снег. Начаты работы по очистке и обработке автодороги Калиновка – Новосельское, Черноморское – Евпатория, – уточнили специалисты дорожной службы.

В Сакском районе -2, идет мелкий снег. Покрытие влажное. В Белогорске -1, без осадков. Покрытие влажное, обработанное. В Джанкое -4, без осадков. Покрытие влажное, обработанное.

В Керчи утром в четверг -1, без осадков. Покрытие влажное. На дорогах Красноперекопска покрытие влажное, обработанное. Температура воздуха -4 градуса. В Судаке 0 градусов, без осадков, покрытие влажное, обработанное.

В Грушевке -3, без осадков, покрытие влажное, обработанное.

Также утром в четверг сообщалось, что на дорогах Керчи в ночь на четверг дорожники расчистили больше 300 километров проезжей части, посыпали противогололедной смесью около 220 километров.

Экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января. ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица.

источник: РИА Новости Крым 

