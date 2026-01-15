В Крыму — снегопад: дорожники работают в усиленном режиме

На территории Республики Крым наблюдаются осадки в виде снега, туман, дорожное покрытие на ряде участков влажное и обработанное, местами сохраняется риск образования скользкости, – сказано в сообщении.

Дорожники работают в усиленном режиме и продолжают мониторинг состояния автомобильных дорог. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По информации «Крымавтодора», на утро четверга в Симферополе -4, местами снег. Покрытие влажное, обработанное. В Алуште +1, без осадков, покрытие мокрое, обработанное. На Ангарском перевале -3 градуса, без осадков, покрытие мокрое, обработанное. Шапка Партизан -3, покрытие мокрое, обработанное.

В Ялте утром +1, без осадков. Покрытие мокрое, обработанное. В Черноморском -1, снег. Начаты работы по очистке и обработке автодороги Калиновка – Новосельское, Черноморское – Евпатория, – уточнили специалисты дорожной службы.

В Сакском районе -2, идет мелкий снег. Покрытие влажное. В Белогорске -1, без осадков. Покрытие влажное, обработанное. В Джанкое -4, без осадков. Покрытие влажное, обработанное.

В Керчи утром в четверг -1, без осадков. Покрытие влажное. На дорогах Красноперекопска покрытие влажное, обработанное. Температура воздуха -4 градуса. В Судаке 0 градусов, без осадков, покрытие влажное, обработанное.