В Крыму снесут недостроенную Щелкинскую АЭС

Причем за небюджетные деньги.
В Крыму решили снести недостроенную в советское время атомную электростанцию (АЭС) в городе Щелкино на востоке полуострова, говорится в распоряжении республиканского Совмина.
Под снос пойдут объекты общей площадью более 22 тыс. кв. метров, среди них — реакторное отделение, одно- и трехъячеистые дизельгенераторные станции.
Крымская АЭС считается одним из самых знаменитых недостроев на полуострове. Проект станции идентичен некоторым АЭС, в частности, Балаковской. Будучи в высокой степени готовности, после распада СССР была заброшена из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
С 1995 года по 1999 год в машинном зале АЭС в Щелкино проводились вечеринки фестиваля «КаZантип». Реклама гласила: «Атомная вечеринка в реакторе».
Как сообщает
Реализация данного проекта не требует затрат из бюджета Республики Крым. Демонтаж будет осуществлен силами унитарного предприятия «Центр комплексного снабжения строительных объектов» с привлечением юридических лиц, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, – цитирует агентство начальника управления по взаимодействию с организациями сферы ведения минстроя РК Даниил Пидаев.
Решение о сносе зданий АЭС было принято из-за их аварийного состояния и невозможности дальнейшего использования. Предполагается, что работы начнутся в ближайшие месяцы. Они должны быть завершены до конца года. На время производства демонтажа территория АЭС будет ограждена и поставлена под охрану. Оставшиеся в результате сноса зданий строительные материалы будут приняты на баланс «Центра комплексного снабжения» для дальнейшей реализации. Как будет использована территория недостроенной электростанции после сноса зданий, не уточняется.
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