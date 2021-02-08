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В Крыму снесут недостроенную Щелкинскую АЭС
Автор: Antropomant - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5428810

В Крыму снесут недостроенную Щелкинскую АЭС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:33 08.02.2021

Причем за небюджетные деньги.

В Крыму решили снести недостроенную в советское время атомную электростанцию (АЭС) в городе Щелкино на востоке полуострова, говорится в распоряжении республиканского Совмина.

Распоряжение

Под снос пойдут объекты общей площадью более 22 тыс. кв. метров, среди них — реакторное отделение, одно- и трехъячеистые дизельгенераторные станции.

Крымская АЭС считается одним из самых знаменитых недостроев на полуострове. Проект станции идентичен некоторым АЭС, в частности, Балаковской. Будучи в высокой степени готовности, после распада СССР была заброшена из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

С 1995 года по 1999 год в машинном зале АЭС в Щелкино проводились вечеринки фестиваля «КаZантип». Реклама гласила: «Атомная вечеринка в реакторе».

Как сообщает ИА «Крыминформ», демонтаж объектов недостроенной атомной электростанции на территории города Щелкино не потребует выделения средств из республиканского бюджета.

Реализация данного проекта не требует затрат из бюджета Республики Крым. Демонтаж будет осуществлен силами унитарного предприятия «Центр комплексного снабжения строительных объектов» с привлечением юридических лиц, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, – цитирует агентство начальника управления по взаимодействию с организациями сферы ведения минстроя РК Даниил Пидаев.

Решение о сносе зданий АЭС было принято из-за их аварийного состояния и невозможности дальнейшего использования. Предполагается, что работы начнутся в ближайшие месяцы. Они должны быть завершены до конца года. На время производства демонтажа территория АЭС будет ограждена и поставлена под охрану. Оставшиеся в результате сноса зданий строительные материалы будут приняты на баланс «Центра комплексного снабжения» для дальнейшей реализации. Как будет использована территория недостроенной электростанции после сноса зданий, не уточняется.

В Крыму снесут недостроенную Щелкинскую АЭС

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