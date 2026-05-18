В Крыму снижается уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией
источник фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 18.05.2026

С начала текущего года в Крыму наблюдается снижение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «РИА Новости Крым» в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа, рассказали главный внештатный специалист Минздрава РК по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Татьяна Богатырева, главный внештатный детский специалист Минздрава РК по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Екатерина Доценко, заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Наталья Шеслер, а также главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.

Основным путем передачи инфекции в регионе остается половой, на долю которого приходится около 78,5% случаев. 21,4% составляет парентеральный путь передачи, то есть через кровь. Как в прошлом году, так и с начала этого года в Крыму не зафиксировано ни одного случая вертикального пути передачи ВИЧ от матери к ребенку, что свидетельствует об эффективности проводимых профилактических программ.

Врачи также напомнили, что ВИЧ-инфекция может затронуть каждого, вне зависимости от социального положения и образа жизни. Именно поэтому всем необходимо ежегодно проходить добровольное тестирование на ВИЧ. Сделать это можно в любой поликлинике или в ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» и его структурных подразделениях. В случае рискованного поведения (например, случайная половая связь) критически важно обратиться в ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» в первые 72 часа для назначения постконтактной профилактики. После этого необходим комплексный мониторинг, включающий повторные обследования через 3, 6 и 12 месяцев.

В завершении конференции участники также акцентировали внимание на важности снижения стигматизации заболевания в обществе. Отмечено, что ВИЧ-положительные люди, регулярно принимающие антиретровирусную терапию и достигшие неопределяемой вирусной нагрузки, абсолютно безопасны для окружающих, включая половых партнеров.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

