В Крыму снижают налоги для «пострадавших от коронавируса»

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что налог на имущество и транспортный налог для юридических лиц в Крыму будет сокращен в два раза. Данная мера поддержки будет действовать в течение трех месяцев.

Для предпринимателей отраслей, которые пострадали от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, принято решение в два раза сократить налог на имущество, также транспортный налог будет уменьшен на 50%. Все эти меры будут действовать в течение трех месяцев. Считаем, что эти меры оправданные, пойдем навстречу предпринимателям. И дальнейшие меры поддержки бизнеса будем мониторить, — подчеркнул Глава Республики.

По его словам, данное решение уже согласовано с Минфином РФ. Речь идет о втором квартале и только о компаниях, «пострадавших от коронавируса». По предварительным расчетам, для Крыма это будет грозить недополучением доходов (в бюджет Республики) в размере 500 млн. рублей.