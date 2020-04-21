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В Крыму снижают налоги для «пострадавших от коронавируса»
Иллюстрация: pxhere.com

В Крыму снижают налоги для «пострадавших от коронавируса»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:55 21.04.2020

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что налог на имущество и транспортный налог для юридических лиц в Крыму будет сокращен в два раза. Данная мера поддержки будет действовать в течение трех месяцев.

Для предпринимателей отраслей, которые пострадали от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, принято решение в два раза сократить налог на имущество, также транспортный налог будет уменьшен на 50%. Все эти меры будут действовать в течение трех месяцев. Считаем, что эти меры оправданные, пойдем навстречу предпринимателям. И дальнейшие меры поддержки бизнеса будем мониторить, — подчеркнул Глава Республики.

По его словам, данное решение уже согласовано с Минфином РФ. Речь идет о втором квартале и только о компаниях, «пострадавших от коронавируса». По предварительным расчетам, для Крыма это будет грозить недополучением доходов (в бюджет Республики) в размере 500 млн. рублей.

В Крыму снижают налоги для «пострадавших от коронавируса»

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